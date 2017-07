Foragido da quadrilha de falsificadores de cosméticos é preso

Um dos integrantes da quadrilha que falsificava e comercializava cosméticos em Franca foi preso na manhã de ontem. O homem estava com um mandado de prisão expedido pela justiça e compareceu ontem, na sede do 3º Distrito Policial.

No dia da operação, na semana passada, o homem foi visto na porta da empresa, no Jardim Paulistano, carregando um veículo com cargas de cosméticos. No dia, o homem estava acompanhado do médico que foi preso, apontado como um dos principais financiadores da quadrilha.

O suspeito conseguiu fugir e a Polícia Civil conseguiu identifica-lo como sendo o responsável pelo transporte das mercadorias falsificadas. O integrante da quadrilha realizava as entregas nas cidades de São Paulo, na Rua 25 de março e em outros Estados do Brasil.

Durante a operação, foi apreendido o telefone celular do suspeito e a van de carga que ele utilizava para transportar os produtos. Nesta semana, houve um contato com o advogado, que se identificou como representante do suspeito, que afirmou que seu cliente estaria, no dia da operação “Reparação Absoluta”, na cidade de Foz do Iguaçu, mas que se entregaria assim que chegasse a Franca.

Na manhã de ontem, acompanhado do advogado, o homem se apresentou no 3º Distrito. O depoimento dele ao delegado Leopoldo Gomes Novaes e promotores do GAECO (Grupo de Atuação e Repressão Ao crime Organizado), do Ministério Público, foi colhido e logo na sequência, o foragido foi recolhido a cadeia.

Ao deixar a delegacia, o integrante da quadrilha passou por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e foi levado a unidade prisional, onde ficará recolhido temporariamente.