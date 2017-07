Fora das pistas

Duas colisões, uma punição, um pedido de desculpas e, agora, hora de seguir em frente. Pelo menos para Sebastian Vettel, este é o enredo da briga com Lewis Hamilton, que começou no domingo do GP do Azerbaijão (25), há 10 dias, e que teve mais um capítulo nesta quinta-feira (5) na Áustria, na primeira vez que os rivais se encontraram depois de colidirem em Baku.

Hamilton liderava e se preparava para uma relargada quando Vettel bateu na sua traseira. Acreditando que o inglês tinha freado de propósito para causar o toque, o alemão colocou sua Ferrari de lado e provocou um segundo toque, pelo qual recebeu uma punição de 10s de stop and go.

“Eu disse o que precisava ser dito. Eu exagerei, cometi um erro e entrei em contato com Lewis, conversamos sobre o assunto. Depois fui à FIA explicar o ocorrido e agora estamos aqui para seguir em frente”, afirmou o piloto da Ferrari.

Mas a história não está totalmente fechada para Hamilton. O piloto revelou que Vettel lhe escreveu após o GP do Azerbaijão e, na resposta, deixou claro que gostaria que o alemão dissesse publicamente que o rival não tinha freado para causar um acidente. E o fato de Vettel não ter feito isso, limitando-se a desculpar-se pelo incidente seguinte, quando provocou um segundo toque entre os dois carros, não foi bem aceito pelo piloto da Mercedes.

“A questão está quase totalmente fechada. É importante que Seb deixe claro para as pessoas que não freei para ele bater. Ainda que ele tenha se desculpado, não acho que ele deixado claro para as pessoas que isso não aconteceu, então algumas pessoas ainda podem pensar que tentei causar uma batida, o que não aconteceu.”