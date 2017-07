Fiscalização de postos inicia uma nova etapa

Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (6) mais uma etapa da Operação de Olho na Bomba para identificar fraudes em postos de combustíveis. O trabalho teve início na capital paulista e deve continuar pelo estado, passando pela região de Franca.

A operação coordenada que envolve as secretarias da Justiça e da Defesa da Cidadania (Ipem SP – Instituto de Pesos e Medidas), Fazenda e Segurança Pública, Agência Nacional de Petróleo (ANP) e órgãos de fiscalização das prefeituras, ontem foi acompanhada pelo governador Geraldo Alckmin.

“Estamos dando continuidade ao trabalho de fiscalização de combustíveis, agora com a Lei nova. Nós já podíamos caçar a inscrição por fraude de qualidade, gasolina adulterada e álcool aguado. E agora também por fraude volumétrica, a chamada bomba vazia”, explicou Alckmin.

Outro problema, segundo ele, é quando o motorista coloca 30 litros, por exemplo, e entram 27 no tanque do carro. “Porque tem um chip da chamada bomba baixa que frauda 10,%, 15%, e há ainda outra preocupação: estamos encontrando metanol, que é um produto cancerígeno, também no combustível. Com a nova lei, então, fraudou, fechou”, completou o governador.