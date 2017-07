Os melhores bares e restaurantes de Franca estarão participando do Fest Bar, que foi lançado em evento nesta semana

O Fest Bar, evento promovido pelo Rotary Club Franca do Imperador, chega a sua 12ª edição totalmente modificado, porém com a síntese de receber os melhores bares e restaurantes de Franca. O festival de gastronomia, que acontece entre os dias 9 e 12 de agosto, foi lançado nessa semana, em Franca, e reunirá neste ano 22 estabelecimentos com diferentes opções de alimentação.

Nos últimos 11 anos, o Fest Bar reuniu mais de 220 mil pessoas e recebeu bares e restaurantes de todos os pontos da cidade. Ele foi criado com a proposta de ser mais um festival com o concurso de gastronomia entre os participantes com os melhores estabelecimentos de Franca, reunindo entre eles os melhores petiscos e comida de buteco em um só lugar. Foi o Fest Bar que deu origem a outros concursos de Comida de Buteco em outros Municípios.

No comando do evento, o empresário Marcos Aurélio Cunha e seus companheiros de Rotary, que iniciaram um trabalho diferenciado em 2017 para proporcionar ao público um diferencial, elevando a qualidade do evento e a participação de famílias e convidados.

O evento foi lançado na sede do Rotary na noite de terça-feira, dia 11, onde estiveram presentes autoridades, imprensa, convidados e os próprios participantes, que apresentaram um pouco de suas delícias gastronomias. Entre os 22 participantes foi possível conhecer um pouco da comida japonesa, pizzas, traíra desossada, hambúrguer, doces, churrasco, petiscos vários, bebidas, dentre outros.