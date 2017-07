Fala sério!

A revista britânica “FourFourTwo” completou nesta sexta-feira (28) sua lista dos 100 maiores jogadores de todos os tempos com uma decisão controversa no topo. O brasileiro Pelé, tricampeão mundial com a seleção brasileira, duas vezes com o Santos e autor de mais de 1000 gols na carreira, ficou atrás dos argentinos Lionel Messi e Diego Maradona, segundo e primeiro colocados, respectivamente.

Enquanto a publicação destaca o fato de Messi ser o maior artilheiro da história do Barcelona e da Argentina, esquece de fazer o mesmo com Pelé -com números maiores tanto no Santos quanto na seleção brasileira. A revista diz que o brasileiro foi o jogador mais completo da história do futebol, feito insuficiente para ficar adiante da dupla argentina.

A justificativa usada para deixar Messi na frente de Pelé, no entanto, não foi o número de gols, mas de títulos -quase todos com o Barcelona, dado o insucesso até a atualidade com a seleção principal da Argentina. O motivo para colocar Maradona no topo, porém, foi menos embasado “se você viu Diego Maradona com a bola no pé, você entenderá”.

Outro ponto comparativo da “FourFourTwo” entre o trio de craques foi o “ponto alto” da carreira deles. O de Pelé foi o milésimo gol da carreira, marcado de pênalti contra o Vasco. Para Maradona, o golaço contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986, driblando toda defesa inglesa antes de mandar para as redes. No caso de Messi, uma decisão curiosa: do enorme catálogo de gols marcados pelo jogador do Barcelona, o escolhido foi um de cabeça contra o Manchester United.

O Brasil tem mais um jogador no Top 10, justamente na décima colocação: Ronaldo. Em ordem crescente, os dez melhores da história do futebol (para “FourFourTwo”) são: Maradona, Messi, Pelé, Johan Cruyff, Cristiano Ronaldo, Alfredo di Stéfano, Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane, Ferenc Puskas e Ronaldo.