Fachin pede à PGR parecer sobre Temer

O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, se manifeste sobre a inclusão do presidente Michel Temer como investigado em um inquérito que apura se integrantes do PMDB formaram uma organização criminosa para desviar recursos da Petrobras e de outros órgãos públicos.

Além de Temer, Fachin também solicitou que o PGR se manfeste sobre a inclusão dos ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral) na mesma investigação.

Em decisão da última sexta (30), mas lançada no sistema do STF apenas nesta terça (4), o ministro pede que Janot se manifeste sobre um relatório da Polícia Federal datado de 26 de junho.

Nesse relatório, assinado pelo delegado Marlon Santos e que foi tornado público somente nesta terça, a PF aponta necessidade da inclusão dos três como investigados.

Já são alvo desse inquérito deputados e ex-deputados do PMDB, entre eles o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (RJ), e também o doleiro Lúcio Funaro.

Segundo o delegado, dentro do inquérito aberto para investigar Temer a partir das delações da JBS, depoimentos de Lúcio Funaro e do empresário Joesley Batista indicam atuação do grupo de Temer em irregularidades na Caixa Econômica.