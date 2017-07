Exportação de lingerie aumenta em 60%

Atualmente, o Incofran, núcleo de confecções do programa, conta com a participação de 12 empresas

Presente no guarda-roupa de todas as mulheres, a lingerie tem se destacado no mercado de confecção em Franca e, em apenas um ano, apresentou crescimento de 59,21% nas exportações. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, enquanto entre janeiro e junho de 2016 a cidade exportou US$ 143,5 mil dólares em peças íntimas para diversas partes do mundo, esse número saltou para US$ 228,5 mil nos primeiros seis meses deste ano. As exportações, porém, ainda são tímidas diante da representatividade do setor na cidade, mas numa crescente. Atualmente, o mercado de roupa íntima, fitness e moda praia emprega 1.130 pessoas e é formado por 288 empresas.

O seguimento colabora com centenas de empregos gerados diretamente, além de indiretamente com potencial ainda maior de crescimento, principalmente na exportação.

Há dez anos no mercado, a Art Sex começou em um cômodo na casa da empresária Marilza Ribeiro, de 44 anos. Com os filhos pequenos e precisando de uma renda extra, ela começou a produzir as peças sozinha e hoje, com espaço próprio e cinco funcionários, fabrica, em média, 1,5 mil peças por mês. “Comecei de forma tímida, em casa mesmo, pois precisava de uma renda complementar para ajudar nas despesas e, ao mesmo tempo, cuidar dos filhos. Nos últimos anos, vi o negócio ampliar e fazemos desde o desenho da peça até o seu acabamento”, disse.

“Estamos com quatro linhas de confecções e produzimos, em média, 20 mil peças por mês. Até o ano passado estávamos exportando, mas neste ano focamos mais no mercado interno. Comecei sozinha e hoje conto com 40 funcionários e fornecemos um produto mais artesanal. Apesar da crise, que não está alheia a nenhum setor, vemos o mercado reagir”, disse Sueli Silva, proprietária da Frelith, marca francana que está há 28 anos no mercado.

Para auxiliar os micro e pequenos empresários, a Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), que conta com 183 associados do ramo, mantém um núcleo específico do setor dentro do programa Empreender. Atualmente, o Incofran, núcleo de confecções do programa, conta com a participação de 12 empresas.