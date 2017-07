Eventos agitam Rifaina neste mês de julho

O sábado será de atrações musicais no Calçadão da Praia com o Festival de Inverno

O Festival de Inverno 2017, promovido pelas Secretarias de Cultura e de Turismo da Prefeitura de Rifaina volta viver um clima de muita cultura neste sábado, a partir das 15h na segunda etapa do evento.

Para dar seqüência ao Festival as apresentações ocorrerão palco montado no Espaço de Lazer entre os Quiosques do Calçadão da Praia.

Estão programadas apresentações nos quiosques do calçadão da Banda Tia Zica (15h), Orquestra de Viola (16h30), Conservatório Casa da Cultura (17h30), Júlio César & Gabriel (18h30) e Banda Cervo (19h30).

O Festival será encerrado nos dias 22 e 23 de julho, sábado e domingo próximos, com o grande evento “Encanta Vale”, com múltiplas atividades culturais, musicais e gastronômicas, segundo a programação.

Estão agendadas Exposições (Girassol Artesanato e Arteco), Grafite (Fred e Diego DGOP e Rádio Bommbox), Oficinas (Dança de Rua, Breaking com B-Boy NEO), Gastronomia (tilápias gourmet e cafés especiais da Alta Mogiana), Intervenções (Live Painting e Grafite), Shows (linguagens musicais, dub jamaicano, cultura popular, rock metal, reggae e pop rock).