Esquenta a briga

A disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro esquentou mais uma vez após os resultados da 15ª rodada. Depois do empate do Corinthians com o Avaí e o triunfo do Grêmio sobre o Vitória, a diferença entre os líderes, que já foi de dez, caiu para seis pontos.

Na reta final do primeiro turno, a disputa será marcada por uma série de clássicos nacionais. O Corinthians enfrentará Fluminense (fora), Flamengo (casa) e Atlético-MG (fora) em sequência. Por fim, receberá o Sport em casa.

O Grêmio, por sua vez, terá pela frente São Paulo (fora), Santos (casa) e Atlético-MG (casa). Na penúltima rodada, o time de Renato Gaúcho medirá forças como Atlético-GO fora de casa.

É justamente essa sequência que vai definir o primeiro turno e, quem sabe, desenhar o restante do Brasileiro. Nas últimas rodadas, o Corinthians viu a diferença quase cair pela metade. Após bater o rival na confronto direto em Porto Alegre, a vantagem chegou a quatro pontos. Nos jogos seguintes, a diferença aumentou e chegou a dez pontos ao fim da 13ª rodada.

Além dos empates com Atlético-PR em casa e Avaí fora, o Corinthians, em boa fase sob o comando de Fábio Carille, viu o maior adversário no Brasileirão vencer dois duelos seguidos, diante de Ponte Preta, em Porto Alegre, e Vitória, em Salvador. A zona de classificação para a Libertadores ainda traz o Santos, terceiro colocado com 27 pontos, Flamengo (25 pontos). Palmeiras (23) e Botafogo (22) – o alvinegro carioca pode assumir a quarta posição nesta quinta, caso vença o Atlético-PR em Curitiba.