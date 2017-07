Esqueleto volta a ser preocupação em Franca

Compartilhar no Twitter

A cidade espera o fim da novela do novo ‘esqueleto’ que surgiu em Franca, mas até agora o que se viu foi o assunto virar palanque político.

O prédio, que está abandonado e vem causando muitos transtornos aos moradores da região em que está situado – entre as avenidas Ismael Alonso y Alonso e Ademar Pólo Filho, pertencia ao Governo e na década de 90 foi doado à Prefeitura. Anos depois a Prefeitura devolveu o imóvel ao Estado, mas recentemente, um edital apresenta novo repasse do prédio ao município.

Devido a indefinição de quem é o ‘dono’ do prédio inacabado, o local ainda não tem uma destinação a ser dada pelo município e, vem servindo de abrigo para moradores de rua e utilizado também como ponto de tráfico de entorpecentes .

Depois do deputado estadual Roberto Engler (PDSB) e do vereador Adérmis Marini (PSDB), enquanto estava como deputado Federal, se mostrarem preocupados com a situação, agora é a vez dos vereadores Kaká (PSDB), Cristina Vitorino (PRB) e Della Motta (Podemos) entrarem na luta para buscar uma solução para o problema.

Nesta semana, os vereadores visitaram o local e conversaram com moradores de rua que estão morando no prédio de seis andares inacabados. Um deles é de Franca, mas não tem casa e o outro saiu de Restinga para se abrigar o ‘esqueleto’.