Eleição já movimenta os partidos em Franca

Faltando pouco mais de um ano para as eleições de 2018, quando o eleitor vai às urnas escolher -entre outros, os deputados estaduais e federais, o movimento já é grande na política. Partidos já discutem prováveis nomes de candidatos e o assunto vai ganhando força nos bastidores.

Na última quarta-feira (05), foi realizada na Câmara Municipal de Franca reunião partidária do PPS. O encontro teve como objetivos: a reestruturação do partido; campanhas de filiação; e preparação para realização do congresso do PPS.

O vereador e presidente da Câmara, Marco Garcia, esteve presente e reforçou a importância do partido neste cenário político tão conturbado nos dias de hoje. “Negociar significa entrar em acordos com outras forças políticas sempre em benefício da população, ou seja, negócios públicos e não privados, em beneficio dos políticos. Esse tipo de coisa tem que acabar no Brasil”, disse o vereador.