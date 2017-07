DIG prende dois por assalto a supermercados

Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) esclareceram dois roubos praticados contra estabelecimentos comerciais da zona norte. Em um mesmo dia, bandidos atacam dois supermercados. O bando foi identificado através de câmeras de segurança, dois assaltantes e a mulher que estava como motorista dos ladrões foi indiciada nos crimes.

No dia 20 de junho, quatro homens armados renderam funcionários de um supermercado no bairro Santa Terezinha. As vítimas foram obrigadas a entrechar o dinheiro que estava no caixa e o bando fugiu em um veículo Corolla, que era conduzido por uma mulher.

Minutos depois, outro crime, também na zona norte. As características dos assaltantes, passada aos policiais que atenderam a ocorrência, foram as mesmas dos ladrões que haviam praticado o crime anterior, inclusive o carro utilizado na fuga.

Imagens de câmeras de segurança dos estabelecimentos invadidos foram entregues a Polícia Civil, e investigadores e agentes da DIG passaram a trabalhar no caso. Todos os envolvidos no crime foram identificados e no inicio desta semana, os policiais chegaram até o bando.

Dois homens foram levados a delegacia para prestarem depoimentos e acabaram sendo reconhecidos pelas vítimas. A motorista do carro, que é namorada de um dos assaltantes também acabou indiciada nos crimes.