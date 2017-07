Compartilhar no Twitter

Apesar de bem menos popular que o Dia Internacional da Mulher, o homem também tem um dia para chamar de seu: dia 15 de Julho é o Dia do Homem. Para marcar a data, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo (SBEM-SP) divulgou um alerta para os cuidados da saúde masculina.

“Os homens apresentam muito mais resistência em procurar assistência médica preventiva, por medo, vergonha ou ‘falta de tempo’ do que as mulheres, o que resulta em diagnósticos mais tardios e complicados na maioria dos casos. Cuidados com a saúde geral em caráter preventivo podem melhorar a saúde e a qualidade de vida de homens e mulheres. A sociedade médica quer alertar ao homem da importância de fazer avaliação clínica periódica”, explica a Dra. Larissa Gomes, diretora da SBEM-SP.

É preciso ter atenção aos sinais de alerta para procurar um médico. Entre eles os de obesidade, diabetes mellitus, dislipidemia (alterações do colesterol e/ou triglicerídeos), que juntos podem representar a síndrome metabólica, devem sempre ser lembrados ao tratar da saúde do homem.

Entre os fatores de risco, constam grande quantidade de gordura abdominal, triglicerídeos elevado (nível de gordura no sangue), pressão sanguínea alta e glicose elevada no sangue.