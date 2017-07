Dia D está chegando

O Franca Basquete está a três dias de anunciar os nomes dos dois jogadores contratados para completar o elenco para a próxima temporada.

O clube já divulgou nota em seu site oficial que dois alas já estão contratados, mas não pode divulgar seus nomes, uma vez que os atletas ainda têm contrato com suas ex-equipes até este domingo (30).

A reportagem, mais uma vez, tentou buscar informações sobre quem seria os reforços, mas o clube se cala. Para despistar a imprensa, até mesmo a programação de treinos do time não vem sendo divulgadas pela assessoria da agremiação.

A última postagem no site do clube diz: “Um novo fruto desse trabalho foi conquistado: a contratação de mais um jogador de grande destaque na última temporada. Assim, mais dois nomes de peso irão reforçar o time francano durante o Campeonato Paulista 2017 e o NBB 10. Ambos os jogadores serão anunciados em agosto, devido a questões contratuais”.

Os dois jogadores são segundo informações extraoficialmente os alas Léo Meindl e Jefferson William, ambos estavam no Bauru. Com isso, Léo voltará a vestir a camisa do Franca Basquete pela segunda vez, já que é francano e iniciou sua carreira no próprio clube. Por sua vez, o experiente Jefferson teria a chance de defender as cores da equipe francana pela primeira vez.

A contratação de Jefferson ainda é a mais duvidosa na cidade, mas o ala esteve no último sábado (22) no Sesi (patrocinador da equipe), o que praticamente dá como certo sua contratação para a nova temporada.

O técnico Helinho, que gostaria de contar com todos os jogadores no período de treinamentos, vem trabalhando com a equipe incompleta. O treinador também chegou a dizer que não deverá contar com um pivô cinco para o Campeonato Paulista. Mas uma fonte ligada ao clube garante que um jogador para a posição será contratado para a próxima edição do NBB para que o time possa voltar a ganhar um título de expressão e também voltar às competições internacionais.

A estreia do Franca Basquete no Estadual será no dia 4 de agosto, contra o Mogi das Cruzes, no ginásio Pedrocão.