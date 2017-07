Dez ficam feridos em corrida de touros

staq



Dez corredores, entre eles cinco americanos, dois franceses e três espanhóis, ficaram feridos neste sábado (8) no segundo encierro – popular corrida de touros – das Festas de São Firmino em Pamplona, no norte da Espanha, segundo o governo regional. Os dez indivíduos, todos homens, foram levados a hospitais da região após o evento.

Uma multidão de espanhóis e estrangeiros participa a cada ano das festividades em homenagem ao padroeiro da região. A cada manhã, às 8h, centenas participam do encierro, colocando suas vidas em risco, correndo logo à frente de seis touros.

Entre os feridos neste sábado, dois americanos foram chifrados. Os demais sofreram vários ferimentos devido a tombos. A televisão local exibiu as imagens de um homem sendo chifrado por um touro, arrastado vários metros e pisoteado por vários corretores em uma das curvas do percurso de mais de 800 metros.

Esta corrida durou mais tempo do que o normal, quatro minutos, uma vez que um dos touros deu meia volta. Na sexta-feira (7), um espanhol e dois americanos foram chifrados no primeiro encierro do festival.

Quinze pessoas morreram desde 1911 nas Festas de São Firmino, a última em 2009. No ano passado, 87 participantes foram feridos, incluindo 12 por chifradas.

Teoricamente, é proibido estar “embriagado ou sob a influência de drogas”, “incitar o touro ou chamar sua atenção de qualquer maneira” ou “correr em direção a eles ou por trás deles”.

Estas celebrações, que ocorrem a cada ano entre 7 e 14 julho, também são marcadas por procissões religiosas, desfiles, fogos de artifício e concertos.

A corrida, que dura menos de três minutos, normalmente atrai cerca de 2 mil participantes vestidos de branco e com lenços de pescoço vermelhos que correm diante de uma dúzia de touros.

Os animais eram do criador Cebada Gago, da Andaluzia, famoso por criar touros perigosos que foram responsáveis pela maioria dos feridos da história das festas de São Firmino, que duram uma semana.