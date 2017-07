Desconhecido atea fogo em morador de rua

A Polícia busca pistas de quem teria ateado fogo nas mãos de um morador de rua. O rapaz de 28 anos foi atacado na noite da última sexta-feira na região do Jardim Palmeiras. com ferimentos, o jovem foi socorrido até uma unidade de saúde.

A Polícia Militar foi acionada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), do Jardim Anita, onde um jovem deu entrada com queimaduras graves nas mãos. Em conversa com os policiais, o rapaz relatou que dormia na noite de sexta-feira pela Avenida Nelson Nogueira, quando um desconhecido se aproximou e ateou fogo em suas mãos.

O morador de rua de 28 anos, disse que havia consumido drogas e na sequência deitou se para dormir e se proteger do frio. A presença do desconhecido só foi percebida quando o homem já estava bem próximo a ele e com um liquido inflamável, ateou fogo no rapaz.

As chamas atingiram as mãos do andarilho que pediu ajuda e foi levado a até unidade de atendimento médico. O jovem afirmou não ter visto características do agressor e que desconhece o ato.

Para a polícia, há suspeitas de que o desconhecido estaria com a intenção de atear fogo no corpo do morador de rua. O caso foi registrado no Plantão Policial e será investigado. Até o momento não há pistas do homem.

O jovem de 28 anos passou por atendimento e os médicos não informaram a gravidade dos ferimentos.