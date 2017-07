Decisão do TJ deve beneficiar inquilinos

A Câmara Municipal de Franca conseguiu, junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, decisão que deve beneficiar as pessoas que moram em casa de aluguel em Franca. Trata-se da lei que permite que o inquilino seja premiado com os valores do “IPTU em Dia”, caso seja ele o responsável pelo pagamento do tributo, e não o dono do imóvel.

A iniciativa para que o inquilino também possa concorrer ao prêmio oferecido pela Prefeitura, que é de R$ 50 mil, foi do vereador Marco Garcia (PPS), presidente da Câmara Municipal, por meio de uma lei aprovada no Legislativo em 2013.

“ Se é o inquilino que paga o IPTU, então é ele quem tem de concorrer ao prêmio, e não o dono do imóvel. Mas o ex-prefeito Alexandre Ferreira entrou na Justiça para que o beneficiado fosse somente o proprietário”, disse Marco Garcia.

Com a decisão do tribunal, a lei está em vigor em Franca, mas é preciso que os inquilinos fiquem atentos. “Preste atenção, você que paga aluguel e o IPTU pois, em caso de contemplação, você é quem tem que receber o prêmio”, explicou o presidente da Câmara.

Esporte

O campo de futebol localizado na Avenida José Lopes Ribeiro, no Jardim Luiza, zona norte de Franca, está passando por reformas. Vários pedidos foram feitos por moradores, que procuraram a Câmara Municipal para apresentar as solicitações.

No local, onde havia dois pequenos campos de chacrobol, a Prefeitura, por meio da Emdef (Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca), está fazendo o nivelamento e deixará apenas um campo, maior e com melhor aproveitamento de espaço.