CVC inova design de sua loja em Franca

Novo padrão clean acontece com a comemoração dos 10 anos da loja no Franca Shopping

Foi um sucesso a reinauguração da loja da CVC do Franca Shopping. Além de convidados e autoridades, os clientes da maior operadora do país puderam acompanhar de perto as mudanças e o novo layout, deixando a loja mais clean e com comodidade de atender as pessoas de Franca e região. Na abertura, Clayton de Lima, diretor regional da CVC para Franca e região, falou sobre o potencial da região em viajar e das remodelações realizadas que coincidiram com os 10 anos de instalação da unidade no Franca Shopping.

Com uma recepção de altíssimo nível, Clayton de Lima e sua esposa, Fernanda Bonine, receberam ao lado de toda equipe da CVC Franca, coordenada por Crystian Carvalho, os convidados, amigos e autoridades. Ele enfatizou que a região é muito importante para o turismo nacional e internacional. E com as remodelações introduzidas veio a coincidir com a comemoração dos 10 anos da CVC com suas lojas próprias na cidade, que hoje conta com duas unidades: CVC Franca Shopping e a CVC Major Nicácio.

Clayton Lima ainda cita que esse novo padrão está em conformidade com o que tem de mais atual em comunicação visual, divulgando promoções e destacando as belezas dos destinos.

Uma loja clean, oferecendo total bem estar ao cliente, que além das posições de atendimento, conta com espaço Kids e um ambiente dedicado para atendimento de Famílias e/ou pequenos grupos.

Uma das mais entusiasmadas com as remodelações foi a empresária Horáide Ferreira Martins, que enalteceu o trabalho da CVC e detalhou a importância de qualificar o atendimento ao cliente.