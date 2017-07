Craque furioso

Neymar teve áspera discussão com o lateral português Nélson Semedo durante treino do Barcelona nesta sexta (28). O brasileiro teve de ser contido por companheiros de equipe para que não o argumento não acabasse em briga.

O atacante se irritou com uma entrada de Semedo durante a atividade tática e começou a reclamar. O português não aceitou a bronca e os dois começaram a discussão. Para encerrar o assunto, ele se afastou e Neymar tentou ir atrás. Foi retirado por outros jogadores. Mascherano, Busquets e Suárez pediram calma.

Neymar abandonou o treino e foi para o vestiário, irritado, chutando uma bola contra a porta.

O episódio ganhou maior evidência diante da indefinição sobre o futuro do brasileiro. O Paris Saint-Germain (FRA) aceita pagar 222 milhões de euros (R$ 815 milhões), o que seria a maior transferência da história do futebol. O pai do jogador acertou o salário. Falta Neymar aceitar a transferência. O Barcelona tenta convencê-lo a ficar.

Em dois jogos na pré-temporada do clube catalão nos Estados Unidos, Neymar fez três gols.

A janela de transferências do mercado europeu termina em 31 de agosto.

A possibilidade de comandar Neymar a partir da próxima temporada não distrai Unai Emery, técnico do Paris Saint-Germain.

Ao menos é o que próprio treinador disse em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (28). O comandante do clube francês fugiu de perguntas sobre a possível transferência do atacante brasileiro para o clube francês.

“Neymar? Não tem distraído os jogadores e nem eu. Eu penso no jogo contra o Monaco”, disse Emery, referindo-se à Supercopa da França, que será disputada neste sábado (29), no Marrocos.

Questionado sobre o andamento da negociação do PSG com Neymar, o comandante do time francês voltou a ser evasivo.

“Não é uma pergunta para mim”, resumiu.

Neymar faz pré-temporada com o Barcelona nos Estados Unidos. Por conta de compromissos comerciais na China, o brasileiro não vai retornar para a Espanha com o elenco.