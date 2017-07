Concurso Miss Franca será realizado em novembro

Candidatas já podem realizar as inscrições no site oficial do evento

O Concurso Miss Franca Be Emotion 2017, já tem data marcada para acontecer, segundo os organizadores, o mês escolhido foi Novembro. A data coincide com o aniversário da cidade.

Os organizadores do evento já deram inicio a fase preparação do concurso e segundo Uiliam Bronzati, organizador do Miss Franca a noite será inesquecível. “Estamos preparando uma noite de muito glamour e sofisticação. Franca será presenteada com um evento jamais visto antes.”

Segundo Uiliam Bronzati, ao contrário do que muita gente imagina, no ano passado ocorreu sim o concurso de Miss na cidade. Porém o concurso foi realizado no mês de março e a organização decidiu prorrogar o evento para o segundo semestre por dois motivos.

Um deles foi a troca de governo municipal que resultou na alteração do cargo de Diretor de Arte e Cultura da cidade, a posse do novo diretor ocorreu no final de janeiro, o que impossibilitou a condição de manter o concurso na data que era realizada costumeiramente.

Outro fator se deu em razão da empresa coordenadora nacional do concurso que antecipou a seletiva do Miss São Paulo para o mês de fevereiro deste ano, fato que também ajudou para que a cidade não participasse da disputa estadual.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e já estão abertas no site oficial do evento. O endereço eletrônico é www.missfrancaoficial.com.br

No site do concurso, as candidatas poderão ter acesso a depoimentos das duas últimas misses da cidade. Patrícia Cardoso, Miss Franca 2014, Giovana Poppi, Miss 2015 e Bruna Gonçalves, atual Miss Franca,

A vencedora do concurso será a representante da cidade no Miss São Paulo Be Emotion. A atual Miss do Estado é a jovem Karem Porfiro