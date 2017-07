A Chegada do Frio

A cidade de Franca tem sentido nos últimos dias a mudança clara na temperatura, com mínimas de até 8ºC previstas para essa semana. Hoje, quarta-feira, a previsão do tempo é de máxima de 18ºC e mínima novamente de 8ºC, com ventos a 19 km/h. Além disso, foi registrada a madrugada mais fria do ano na cidade nesta terça, 4, com temperatura de 7,7ºC, a mais gelada desde o dia 10 de junho, quando os termômetros registraram 10ºC.

O frio intenso deve-se a uma grande e forte massa de ar de origem polar, sentida no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. Desde o sábado, o ar gelado diminui a temperatura e várias capitais brasileiras registraram recorde de baixa temperatura. Em Franca, a temperatura máxima tende a não passar muito dos 20ºC.

Nesta época do ano, é comum que surjam algumas doenças. O frio e a baixa umidade do ar podem significar resfriados e gripes. Durante o inverno, além dos sintomas típicos como coriza e tosse, o clima interfere diretamente na qualidade de vida da população, principalmente em crianças e os idosos.

As crianças, devido convívio em escolas e creches, podem se contaminar mais facilmente. A permanência em ambientes fechados também favorece a propagação das doenças. Jairo de Barros, do Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia, afirma que, quando doente, o paciente deve permanecer em repouso em casa, e ingerir bastante líquido para manter a hidratação.

É possível tentar evitar as doenças de inverno seguindo dicas simples para o dia a dia. Segundo o especialista, é importante manter o ambiente arejado, lavar as mãos com frequência, beber muita água, dar preferência para frutas com muito suco como melancia, melão ou laranja. Esses hábitos ajudam a manter longe as doenças típicas dessa época.