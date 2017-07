Cavalhadas intensificam treinos para evento no próximo mês

Apresentação acontecerá no inicio de agosto, no Parque Fernando Costa

As Cavalhadas da Franca deram início a uma nova fase dos treinos para a apresentação deste ano, marcada para o início de agosto. Os ensaios, antes feitos a pé, agora incluem os cavalos. Os integrantes se reúnem todas às quartas-feiras à noite e aos domingos pela manhã para realizarem treinamentos no Parque Fernando Costa.

Neste ano, o espetáculo acontecerá nos dias 5 e 6 de agosto. Os organizadores esperam um bom público e segundo as expectativas, cerca de 5 mil pessoas deverão assistir o evento. Aproximadamente de 40 integrantes fazem parte do elenco montado para recontar as batalhas travadas entre mouros e cristãos.

O lançamento oficial das Cavalhadas deste ano acontecerá no dia 27 de julho em um coquetel a ser realizado no Parque Fernando Costa.

186 anos de tradição

As Cavalhadas foram trazidas para o Brasil pelos portugueses na época da colonização e remontam as batalhas medievais travadas entre mouros e cristãos. Em Franca foram apresentadas pela primeira vez em 1831.