Cavalhadas da Franca celebram 186 anos de tradição

Com quase dois séculos de história, as Cavalhadas foram lançadas nesta quinta e serão comemoradas com documentário previsto para 2018

As Cavalhadas da Franca vão ter a sua história contada em um incrível documentário inédito que é previsto sair no ano que vem. O projeto foi nomeado “Cavalhadas da Franca – Rumo aos 200 anos” foi lançado na noite desta quinta-feira, 27, no Parque “Fernando Costa”, para autoridades, imprensa, participantes do espetáculo e seus familiares.

A proposta da realização do filme visa imortalizar a tradição, cultura e história desse espetáculo com cavalos. As Cavalhadas foram trazidas pelos portugueses para o Brasil durante a colonização e em Franca foram apresentadas pela primeira vez no ano de 1831, sendo a segunda mais antiga do país.

O documentário receberá investimento de R$ 30 mil e tem previsão de ser produzido em 12 meses. O lançamento deverá ser feito durante as Cavalhadas 2018, no mês de agosto. O filme conterá entrevistas com personagens que ajudaram a escrever a história do evento na cidade; cenas inéditas de Cavalhadas antigas, de apresentações realizadas em outros municípios e imagens do espetáculo deste ano.

A apresentação ocorrerá nos próximos dias 5 e 6 de agosto, no Parque “Fernando Costa”, e contará com uma equipe especializada para a captação de imagens, inclusive aéreas, destinadas ao documentário. As pesquisas históricas e levantamento do acervo de fotografias e vídeos já estão sendo realizadas.

O projeto envolve a criação do site oficial do evento, que já está no ar. Além da divulgação nas mídias sociais, com produção diária de conteúdo para o Facebook e Instagram. O presidente do Clube das Cavalhadas da Franca, Marcus Vinícius Palermo Falleiros, afirma que as Cavalhadas são um patrimônio cultural do povo francano e região, e o objetivo do projeto é eternizar essa tradição, que deve ser preservada e imortalizada.

As Cavalhadas

As Cavalhadas foram trazidas para o Brasil pelos portugueses na época da colonização e remontam as batalhas medievais travadas entre mouros e cristãos. A versão francana é inspirada na Canção de Rolando, o épico francês que narra a história dos Doze Pares da França, uma referência aos 12 cavaleiros enviados por Carlos Magno (rei cristão) para impedir que os árabes adentrassem no território europeu.