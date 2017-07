Campanha Bombeiro Sangue Bom continua até o final do mês

Ação visa aumentar as doações de sangue durante o inverno e período de férias

Continua a Campanha Bombeiro Sangue Bom que visa incentivar a doação de sangue neste mês de julho, período do inverno, onde as doações de sangue caem significativamente no Hemocentro.

A campanha que esta sua 10ª edição será realizada até o próximo dia 31 e o mês de julho foi escolhido por ser comemorado o dia do Bombeiro no Estado de São Paulo. Além de participarem da campanha, os policiais dos bombeiros convidam a população para que tenham este gesto de solidariedade, já que uma única doação pode salvar até quatro vidas.

Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, homens precisam pesar mais de 50 kg e mulheres mais de 51 kg. Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável.

O hemocentro de Franca funciona às segundas das 8 às 19hs e de terça a sexta das 7h30 às 17hs. Aos sábados, o atendimento é realizado das 7 às 11h30 O endereço é Avenida Hélio Palermo, 4.181.

Frio espanta doadores

O mês de julho, considerado o mais frio do ano acaba contribuindo negativamente para que os doadores acabam não comparecendo a hemocentro. Concidentemente é o mês de férias, onde há uma grande preocupação em relação ao aumento nos casos de acidentes, já que muitas pessoas aproveitam o período para viajar.