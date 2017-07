Câmara de Olímpia homenageia Fábio Meirelles

No mês em que o presidente da Faesp-Senar, Fábio de Salles Meirelles, chega a seus 89 anos, a Câmara Municipal de Olímpia presta faz uma grande homenagem. Os vereadores criaram a medalha de Ordem do Mérito Agrícola “Fábio Meirelles” (maior comenda do Município) para homenagear personalidades, produtores rurais e investidores da cidade. O título foi apresentado pelo vereador Tarcísio Cândido Aguiar (PRT) e aprovado por unanimidade.

A solenidade de entrega será dia 27, no plenário da Câmara Municipal, a partir das 20h30. Além de homenagear – em vida – Fábio Meirelles, os vereadores do Município também entregarão a comenda ao secretário Arnaldo Jardim (Agricultura e Pecuária do Estado), prefeito Fernando Cunha (PR), 3 deputados estaduais, comandante da Polícia Ambiental do Estado e 5 produtores rurais.

Tarcísio revelou que o Prêmio foi criada este ano como forma de homenagear as principais lideranças do setor agrícola do país e, que contribuíram para o desenvolvimento sustentável. “Ela leva o nome de Fábio Meirelles pelo envolvimento dele junto a nossa agricultura e pecuária. São mais de 67 anos de prestação de serviços publica e privada para o povo paulista e de outros estados. Ele é nosso ícone da Agricultura nacional” contou Tarcísio.

Fábio de Salles Meirelles é filho de Severino Tostes Meirelles e da professora Georgina Salles Meirelles e soma mais de 60 anos de engajamento nas causas ligadas à agricultura. Advogado e ex-deputado federal, o paulista de Cajuru preserva a tradição de cuidar da terra e se dedicar à família, formada pela esposa professora Ivelle Lacerda Meirelles e sete filhos, sete netos e dois bisnetos.