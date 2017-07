O Santos conquistou pela primeira vez o título do Campeonato Brasileiro feminino. Nesta quinta-feira (20), a equipe sagrou-se campeã após vencer o Corinthians por 1 a 0, na Arena Barueri, no segundo confronto da decisão.

Na primeira partida, realizada há uma semana na Vila Belmiro, as Sereias da Vila, como são conhecidas as santistas, venceram por 2 a 0. Assim, podiam perder o duelo por um gol de diferença ou até dois desde que marcasse um.

O Santos volta a conquistar um título de expressão no futebol feminino após sete anos. Na década passada, o clube sagrou-se bicampeão da Copa do Brasil feminina (2008 e 2009) e da Libertadores (2009 e 2010).

Em 2009, a equipe da Vila Belmiro contou com a atacante Marta, que atualmente está no time americano Orlando Pride. De acordo com o presidente santista, Modesto Roma Júnior, a jogadora pode retornar ao clube na próxima temporada.