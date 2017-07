Bolsa Universidade tem mais de 284 inscritos

Foi realizada na sexta-feira (14), reunião com os estudantes selecionados no processo seletivo do Programa Bolsa Universidade. O encontro aconteceu no auditório da Secretaria Municipal da Educação, no Parque Francal.

Neste ano, foram recebidas 284 inscrições, com os estudantes concorrendo a 162 vagas abertas pelas 3 faculdades parceiras da prefeitura de Franca no programa: Faculdade de Direito de Franca (FDF), Centro Universitário Uni-Facef e Universidade de Franca (Unifran).

O processo de seleção consistiu de duas etapas, sendo classificados para a segunda fase, que tratou das entrevistas e análises sociais, 188 estudantes. Ao final, foram incluídos no Programa Bolsa Universidade 134 novos bolsistas, não completando o número de vagas oferecidas, notadamente na FDF e Unifran, que não tiveram as cadeiras disponibilizadas para o programa completadas.

Na reunião, foi formalizada a inclusão dos selecionados como bolsistas e apresentadas as orientações necessárias para a permanência dos mesmos como beneficiários até o fim do curso, desde que permaneçam dentro dos critérios de atendimento do programa.

O Programa Bolsa Universidade concede bolsas de estudos parciais a estudantes de baixa renda, sendo que o valor da mensalidade é dividido entre a prefeitura de Franca, a Instituição de Ensino e o bolsista.