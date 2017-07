Boleto vencido pode ser quitado em qualquer banco a partir desta segunda

Valor mínimo do boleto, no entanto, se manterá em R$ 50 mil, e tem previsões para diminuir até o fim deste ano

A partir desta segunda, 10, a nova iniciativa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) determina que boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco. A ideia muda a regra antiga de que quando um boleto vencia só era possível pagá-lo no banco que o emitiu. A Febraban começa a adotar, de forma escalonada, uma plataforma de cobrança que permite a quitação de boletos em atraso em qualquer agência bancária, com o cálculo de juros e multa será feito automaticamente.

Por enquanto, apenas boletos de valor igual ou superior a R$ 50 mil estão valendo. O valor mínimo será reduzido para R$ 2 mil em 11 de setembro, R$ 500 em 9 de outubro e R$ 200 em 13 de novembro. Apenas a partir de 11 de dezembro, os boletos vencidos de todos os valores passarão a ser aceitos em qualquer banco; Todas as informações dos boletos estarão em uma plataforma única para todos os bancos.

A nova plataforma de cobrança permitirá a identificação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do pagador, o que facilitará o rastreamento de pagamentos. Ao quitar o boleto, o sistema verificará as informações. Se os dados do boleto estiverem em concordância com os da plataforma, a operação é validada. Caso haja divergência nas informações, o pagamento só poderá ser feito no banco de origem da operação.

Conforme as datas de adoção da nova plataforma e as faixas de valores, os bancos deixarão de aceitar boletos sem dados importantes como o CPF ou o CNPJ do pagador que deseja realizar o procedimento. Os clientes sem esses dados serão contatados pelos bancos para refazerem os boletos.

De acordo com a Febraban, o atual sistema de cobrança funciona há mais de 20 anos e precisava ser atualizado. A previsão inicial era que o novo sistema entrasse em vigor em março para valores acima de R$ 50 mil, mas teve que ser adiada para este mês. Segundo a Febraban, o adiamento foi necessário para garantir a alimentação da plataforma de cobrança por todas as instituições financeiras.