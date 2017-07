Bibliotecas se revelam ótimas opções de entretenimento para as férias

Com evento “Viagem Literária” chegando, e com diversos exemplares novos disponíveis na biblioteca do SENAC, bibliotecas podem ter mais visitantes

Estimular a formação de novos leitores é uma grande iniciativa da qual o Senac Franca faz parte, por isso a renovação do acervo da biblioteca da unidade é constante e busca atender aos mais diversos interesses e gostos. Entre os 5.700 itens disponíveis no local, a população encontra temas variados e tem acesso gratuito a todas as obras.

Somente em 2016, mais de 20 mil pessoas frequentaram a biblioteca. Funcionários, alunos e comunidade em geral visitaram o ambiente para fazer pesquisas e leituras in loco, locar obras literárias ou prestigiar eventos como a Semana Senac de Leitura.Fernanda Ferro da Silva, responsável pela biblioteca da unidade Franca, reforça que objetivo das unidades é cativar novos leitores e incentivar o hábito da leitura.

De acordo comapesquisa realizada pelo Ibope, há 56% de leitores no país, índice que pode melhorar. O estudo ouviu 5.012 pessoas, em 315 municípios brasileiros, e considerou leitor quem leu, inteiro ou em partes, pelo menos um livro nos últimos três meses. Entre as constatações também está que obras emprestadas em bibliotecas de escolas representam 18% da categoria de principais formas de acesso à leitura.

Para Leandro D’Arco, gerente do Senac Franca, o importante é entender que o incentivo deve ser para todos. De acordo com ele, 40 títulos novos chegaram, recentemente, à biblioteca, incluindo títulos conhecidos como “Star Wars – A Trilogia” de George Lucas; “A Teoria de Tudo”de Jane Hawking e “Criaturas estranhas” de Neil Gaiman, além das obras já disponíveis como“De Onde Vem as Boas Ideias”de Steven Jhonson; “Deuses Americanos” deNeil Gaiman; “Dois Irmãos” de Milton Hatoum; “Que Falta Você me Faz” de Harlan Coben; “Lugares Escuros” de Gillian Flynn) e “Animais Fantásticos e onde habitam: o roteiro original” de J.K Rowling.