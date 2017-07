A NBA anunciou nesta quinta-feira (13) os elencos de partida de exibição que será disputada no dia 5 de agosto, em Joanesburgo, na África do Sul. O brasileiro Leandrinho, que se tornou agente livre irrestrito após ser dispensado pelo Phoenix Suns, fará parte do Time Mundo, que vai enfrentar um combinado de jogadores do continente sede.

A equipe de Leandrinho terá também Dirk Nowitzki, do Dallas Mavericks, Kemba Walker, do Charlotte Hornets, Jaylen Brown, do Boston Celtics, Wilson Chandler, do Denver Nuggets, DeMarcus Cousins, do New Orleans Pelicans, Andre Drummond, do Detroit Pistons, CJ McCollum, do Portland TrailBlazers, e Kristaps Porzingis e Courtney Lee, do New York Knicks.

O Time África, por sua vez, terá Luol Deng, do Los Angeles Lakers, Bismack Biyombo, do Orlando Magic, Clint Capena, do Houston Rockets, Gorgui Dieng, do Minnesota Timberwolves, Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, Serge Ibaka, do Toronto Raptors, Salah Mejri, do Dallas Mavericks, Emmanuel Mudiay, do Denver Nuggets, Victor Oladipo, do Indiana Pacers, Dennis Schroder, do Atlanta Hawks, e Thabo Sefolosha e Luc Mbah a Moute, agentes livres.

A delegação para a partida terá ainda Adam Silver, comissário da NBA, Michele Roberts, diretora-executiva da associação de jogadores da liga profissional americana, Masai Ujiri, presidente do Toronto Raptors, e os técnicos Alvin Gentry, do New Orleans Pelicans, Michael Malone, do Denver Nuggets, e Erik Spoelstra, do Miami Heat.