Basquete estreia contra o Mogi fora de casa

Equipe ainda não começou os treinos, mas sabe que fará sua primeira partida no Estadual longe do Póli dia 4

O Franca Basquete ainda não fechou o elenco para a próxima temporada e também não iniciou os treinamentos, mas já sabe que fará sua estreia no Campeonato Paulista dia 4 de agosto, contra o Mogi das Cruzes, fora de casa, às 20h.

O planejamento de começar os treinos na última segunda-feira (3) não deu certo e muito provavelmente é que o time francano inicie os treinamentos sob o comando de Helinho Garcia na próxima segunda-feira (10).

A nova equipe do Franca Basquete também não está completa faltando pelo menos duas contratações, uma vez que o clube até o momento anunciou apenas três reforços, sendo o nome de um deles está sendo mantido em sigilo. O clube disse em nota oficial que já acertou tudo com o atleta, mas como ele ainda tem contrato vigente com a agremiação pela qual disputou a última edição do NBB, seu nome ainda não fora divulgado. Mas pelo que foi apurado, esse jogador é o ala Léo Meindl, que estava no Bauru.

Os reforços anunciados oficialmente até agora são os alas/pivôs Gruber e Rafael Mineiro. Renovaram contratos: Coelho, Alexey, Antonio, João Pedro, Pedro e Cipolini.

O quarto reforço em negociação seria o ala Lucas Dias, mas uma multa de R$ 400 mil estaria emperrando o acerto do jogador do Paulistano com o Franca Basquete. Por conta disso, o clube também busca no mercado um outro jogador de nível semelhante para completar o time base para a temporada que se inicia diante do Mogi.