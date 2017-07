Bandidos invadem estacionamento e deixam prejuízo de R$ 100 mil

Compartilhar no Twitter

Um prejuízo de R$ 100 mil, esse é o valor calculado pelo dono de um estacionamento de veículos na Vila Nossa Senhora das Graças. Durante a madrugada, ladrões invadiram o estacionamento e furtaram quatro veículos.

Foram levados uma Doblô, um Cross Fox, uma Kombi e uma caminhonete S-10. A ação dos bandidos foi descoberta no período da manhã, quando o comerciante e os funcionários chegaram para trabalhar.

Ao perceber o arrombamento e dar falta dos veículos que estavam em exposição para serem comercializados, o comerciante acionou a Polícia Militar. O caso foi registrado na delegacia e a Policia Civil deverá analisar imagens de câmeras de segurança que podem ter registrado o momento da invasão e do furto dos veículos.

Para a polícia, o furto pode estar ligado a ação de uma quadrilha que agindo na região. dias atrás, bandidos que haviam praticado um furto de veículos em outro estacionamento chegou a pedir resgate a vítima para devolver os carros.

O valor pedido foi de R$ 5 mil por carro, a polícia não informou se o comerciante efetuou o pagamento. As autoridades alertam para que as pessoas que se tornarem vítima de roubou ou furto, para que não se arrisquem a aceitar as propostas de pagar um resgate para ter o carro devolvido.

Segundo a polícia, o melhor caminho é acionar a polícia e registrar a ocorrência, se por acaso receber alguma ligação a respeito do pedido de resgate, que informe as autoridades o mais rápido possível.