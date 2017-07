Usain Bolt confirmou que só disputará os 100 m livres e o revezamento 4×100 m no Campeonato Mundial de Londres, que será realizado em agosto. Desta forma, o homem mais rápido do mundo abrirá mão dos 200 m.

“Meu objetivo é ganhar em Londres. Eu quero me aposentar de forma vencedora”, falou o jamaicano de 30 anos de idade.

O dono de oito medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, o velocista confirmou a informação na entrevista coletiva realizada antes da etapa de Mônaco da Liga Diamante.

Esta será a última participação de Bolt em Campeonatos Mundiais, em que já venceu 11 provas, sendo, nas quatro últimas edições, em Berlim (2009), Daegu (2011), Moscou (2013) e Pequim (2015) o 4×100. Em 2009, 2013 e 2015, o jamaicano levou a melhor nos 100 m rasos.

O velocista ainda é tetracampeão mundial dos 200m, mas, neste ano resolveu ficar fora da disputa.

Questionado na entrevista coletiva sobre a aposentadoria, no fim desta temporada, Bolt garantiu que encerra a trajetória com o sentimento de dever cumprido.

“Levei o atletismo a um novo nível de diversão e de entretenimento, mas sinto que é o momento de parar, porque já alcancei todos os meus objetivos”, disse o jamaicano.