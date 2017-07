Aquecimento

O jovem enxadrista Lucas Branquinho Resende, de Franca, e que representará o município nos Jogos Regionais que acontece em Sertãozinho de 20 a 30 de julho, se destacou em dois torneios realizados no Clube do Xadrez de São Sebastião do Paraíso/MG, no último sábado (8).

Com 21 anos e estudante de educação física, o enxadrista se destacou ao ser vice-campeão no torneio na modalidade “Relâmpago” (Blitz), com 5 minutos de raciocínio para cada jogador, contando com 35 jogadores em 7 rodadas. Foi também 5º colocado na modalidade “Rápido”, com 20 minutos de raciocínio para cada jogador, disputada entre 29 jogadores em 5 rodadas.

Nesse torneio relâmpago, o jovem enxadrista francano enfrentou o Mestre Nacional Gérson Batista, que é de São Sebastião do Paraíso, conseguindo um empate inédito, o que se pensava não ser muito factível para Lucas, em virtude de sua pouca idade e da alta qualidade do grande mestre com quem disputou.

Nos Jogos Regionais em Sertãozinho, as competições de Xadrez se concentrarão entre os dias 21 e 24 de julho.

As duas competições realizadas em São Sebastião do Paraíso, foram oficiais da Federação Brasil de Xadrez, movimentando a pontuação dos rankings Blitz e Rápido.

REGIONAIS

Campeã dos Jogos Regionais de 2016, Franca entra na competição deste ano com a responsabilidade de manter o patamar com estreia prevista na competição no próximo dia 20, em Sertãozinho. A 61º edição dos Jogos Regionais da 5ª Região do Estado de São Paulo vai até o próximo dia 30.

Franca deverá movimentar cerca de 400 pessoas, entre atletas, técnicos e equipes de apoio, devendo participar em pelo menos 29 das 30 modalidades confirmadas.