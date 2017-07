Adolescente é preso vendendo drogas em praça

Abordagem da PM aconteceu no Jardim Ângela Rosa, menor escondia drogas no relógio de energia de uma residência

Um adolecente foi preso traficando drogas no bairro Ângela Rosa. O garoto escondia porções de maconha no relógio de energia de uma casa, para tentar despistar uma possivel abordagem da Polícia Militar.

Denuncias levaram os policiais até uma praça no Bairro, local conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Ao chegarem, um menor foi visto mantendo contato com usuários de drogas.

Em pouco tempo, acompanhando a rotina do garoto, os policiais constataram que ele foi por várias vezes ao relógio de energia de uma casa e pegou porções de maconha que mantinha escondida.

A abordagem foi realizada e com o rapaz, foi encontrado uma porção de maconha. No esconderijo dele, no relógio de energia, outras 19 porções foram apreendidas. Sem ter como negar o crime de tráfico, o garoto confessou que vendia cada porção a um preço de R$ 10 a unidade.

O jovem foi autuado em flagrante e acabou recolhido a Fundação Casa.