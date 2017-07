ACIF entrega prêmios da Campanha “Sonhos que valem Ouro”

A ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) realizou na tarde de ontem a entrega dos prêmios sorteados pela etapa “Mães e Namorados” da campanha de incentivo ao comércio “Sonhos que valem ouro”.

Os sortudos que tiveram seus cupons resgatados em 24 de junho – ocasião do sorteio, levaram para casa R$ 10 mil em certificados de barras de ouro. Os ganhadores foram, o gerente comercial Heberson Freire Moller, de 33 anos, morador do Parque do Horto, o caixa Gabriel de Souza Baratto, de 29 anos, morador do Primo Meneghetti , a funcionária pública Elenice Rosa da Cruz, de 48 anos, moradora do Portinari e a consultora Ana Paula Leal, de 48 anos moradora de Brasília.

As entregas dos prêmios aconteceram nos estabelecimentos onde foram realizadas as compras. As lojas e os vendedores envolvidos na compra premiada também foram premiados com R$ 1,5 mil e R$ 1 mil em certificados de barras de ouro. No total, a ACIF entregou R$ 50 mil em certificados de barras de ouro.

A promoção “Sonhos que valem ouro” ainda está em vigor e os consumidores que adquirirem produtos em lojas parceiras até o fim do ano concorrerão, ainda, a viagens, vale-compras e um Jeep Renegade. Na etapa atual, que contempla “Dia dos Pais e Dia das Crianças”, serão sorteados quatro vouchers de R$ 5 mil em viagens mais R$ 1 mil em vale-compras para os consumidores; R$ 1,5 mil para os lojistas e R$ 1 mil para os vendedores em certificados em barras de ouro, respectivamente.