38 mil alunos da rede estadual voltam às aulas na próxima segunda

Secretaria da Educação dá dicas a pais e estudantes para retornarem a rotina de estudos e atividades do semestre

As aulas da rede estadual recomeçam na próxima segunda-feira, dia31, para os mais de 38,2 mil estudantes da região de Franca. O calendário é o mesmo nas unidades de ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos. Para ajudar o retorno à rotina de estudos e atividades de alunos e família, a equipe da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica da Secretaria da Educação preparou uma série de dicas e orientações.

A primeira delas é estar atento ao relógio. Para não perder a hora, é sugerido que se acostume com o horário normal durante o fim de semana para que o corpo se adapte à mudança. O despertador deve ser programado na tentativa de acordar mais cedo no sábado e domingo, e organizar os materiais, roupas, cadernos e estojo com antecedência também evita correria na segunda.

Outra ideia é criar um “cantinho de estudos” em casa. O espaço servirá para leitura e escrita e também aproxima a família do cotidiano escolar dos filhos. “A participação da família é fundamental para a aprendizagem de crianças e jovens. Por isso, é preciso ficar atento às reuniões organizadas pelas escolas”, diz o professor Herbert Gomes da Silva, diretor do Centro de Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio da CGEB.

Outras dicas para o segundo semestre são: além das reuniões de pais e mestres, a família também pode participar da vida escolar nas ações do projeto Gestão Democrática. Já o programa Escola da Família, presente em 2,2 mil unidades, é espaço de lazer, cultura e capacitação para comunidade e moradores dos bairros do entorno.

Alunos que prestarão vestibular para 2018 podem reforçar o que aprendem na escola com o Cursinho Pré-Vestibular Online da Secretaria. O acesso é gratuito e basta que o estudante tenha em mãos o Registro do Aluno (RA). Ex-alunos também podem utilizar a ferramenta.

As aulas dos Centros de Estudos de Línguas (CELs) também voltam no dia 31 de julho, e quem estiver fora de rede ou veio de outro estado durante as férias ainda pode se matricular em qualquer unidade de ensino mais próxima da nova residência. A regra vale também para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).