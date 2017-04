Vigília Pascal reúne centenas de fiéis na Santo Antonio

Um momento único e acompanhado por centenas de fiéis. Assim foi a celebração da missa solene de Vigília Pascal na Paróquia Santo Antonio, em Franca, na noite de ontem. A participação do monsenhor José Geraldo Segantin emocionou os fiéis desde a lida do círio pascal na entrada da paróquia até a eucaristia. Crianças, adultos e idosos não perderam tempo e acompanharam todos os momentos da celebração recebendo um conforto espiritual enorme, saindo do templo glorificados e abençoados.

José Geraldo explicou que a celebração da Vigília Pascal é a mais importante na Igreja Católica. Na noite, em que Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja recebeu seus filhos em vigília e oração. Na verdade, a Vigília Pascal foi sempre considerada a mãe de todas a vigílias e o coração do Ano litúrgico, diz Segantin. A sensibilidade popular poderia pensar que a grande noite fosse a noite de Natal, mas a teologia e a liturgia da Igreja adverte que é a noite da Páscoa, “na qual a Igreja espera em vigília a Ressurreição de Cristo e a celebra os sacramentos”.

No texto do Precónio pascal, chamado o hino “Exsultet” e que se canta nesta celebração, diz-se que esta noite é “bendita”, porque é a “única a ter conhecimento do tempo e da hora em que Cristo ressuscitou do sepulcro! Esta é a noite da qual está escrito: a noite brilha como o dia e a escuridão é clara como a luz”, diz José Geraldo. Por isso, desde o início a Igreja celebrou a Páscoa anual, solenidade das solenidades, com uma vigília noturna.

Os mais de 1,2 mil fiéis (800 sentados) puderam acompanhar a celebração da Vigília pascal em suas quatro partes: 1) a liturgia da luz ou “lucernário”; 2) a liturgia da Palavra; 3) a liturgia batismal; 4) a liturgia eucarística.

Com início às 20 horas, José Geraldo comandou a missa com a liturgia da luz que consiste na bênção do fogo, na preparação do círio e na proclamação do precónio pascal. O lume novo e o círio pascal simbolizam a luz da Páscoa, que é Cristo, luz do mundo. O texto do precónio evidencia-o quando afirma que “a luz de Cristo dissipa as trevas de todo o mundo” e convida a “celebrar o esplendor admirável desta luz na noite ditosa, em que o céu se une à terra, em que o homem se encontra com Deus!”.

Até uma tenda foi montada na entrada do templo para facilitar e trazer comodidade aos que assistiam a missa. Na ocasião foram feitas seis leituras, que recordam as maravilhas de Deus na história da salvação e duas do Novo Testamento, ou seja, o anúncio da Ressurreição segundo os três Evangelhos sinópticos, e a leitura apostólica sobre o Batismo cristão como sacramento da Páscoa de Cristo.

E o momento que emocionou as pessoas foi a liturgia batismal, inclusive com familiares de Augusto de Almeida Garcia, filho do casal Fabrício de Oliveira Garcia e Joselene de Almeida Silva – os padrinhos que acompanharam a benção Reinaldo Alves Carrijo Filho e Amanda Cristina Almeida da Silva participaram das ações. Durante o ritual houve o canto da ladainha dos santos, a bênção da água, a aspersão de toda a assembleia com a água benta e a oração universal.