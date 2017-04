Vigiando o Meio Ambiente

Os moradores de Franca e região já podem fazer denúncias de crimes ambientais por meio do aplicativo Denúncia Ambiente. A nova ferramenta permite denúncias sobre crimes relacionados ao meio ambiente como desmatamentos, queimadas, tráfico de animais silvestres, poluição do ar e emergências químicas.

Os usuários poderão fazer denúncias anônimas e nos relatos adicionar áudios e vídeos de até 30 segundos, além de três fotos sobre o assunto. É obrigatório anexar pelo menos uma evidência do fato denunciado. O app está disponível para plataformas Android e iOS.

Todas as denúncias precisam ser feitas pelo aplicativo ou por meio de um formulário que, em breve, estará disponível no site da pasta. A linha telefônica específica para denúncia disponibilizada pela SMA, o “Disque Ambiente”, será desligada.

A novidade surge dias após o governo estadual anunciar verba de R$ 170 milhões para que os municípios com problemas relacionados ao descarte de resíduos sólidos possam construir aterros sanitários de maneira conjunta. A ideia é que as cidades criem um consórcio e elaborem uma solução regional para o problema do lixo.

“O norte da nossa política pública para resíduos é a viabilização de aterros regionais para serem administrados por consórcios de municípios. Desde que seja desta forma, o Estado poderá ajudar com a Linha Verde de financiamento que tem R$ 170 milhões disponíveis para este fim. Isto é uma determinação do governador”, disse o secretário de Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Desde o começo do ano, a pasta tem fechado o cerco contra os aterros sanitários irregulares no Estado. Desde janeiro, 10 lixões foram interditados pela Secretaria de Meio Ambiente e no ano passado foram interditados outros seis espaços. “Se por um lado interditamos os aterros com problemas, por outro temos que dar uma solução para que os municípios resolvam a questão do descarte de resíduos”, afirmou Salles.

O secretário participou neste mês do 10º encontro para a capacitação de interlocutores do Programa Município VerdeAzul (PMVA), em Ituverava. Representantes de 74 cidades das regiões de Ribeirão Preto, Franca e São Carlos participaram da iniciativa.

Evento