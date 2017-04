Vigia de loteamento é morto a tiros

O vigia de um loteamento foi morto a tiros na noite de sexta-feira. O crime aconteceu no Jardim Adelina, bairro próximo ao Quinta do Café (aos fundos do Distrito Industrial).

Segundo a polícia, o vigia de 64 anos teria reagido a um assalto e acabou baleado e morto. A vítima foi Miguel Florêncio da Silva que morava em um contêiner no loteamento.

Miguel era vigia do loteamento e na noite de quinta-feira teria deixado a janela do contêiner aberta, local por onde o assassino entrou. Um homem invadiu o local e armado anunciou o assalto ao vigia.

Miguel teria reagido e acabou baleado. Segundo a polícia, foram três disparos e vítima morreu no local. Informações passadas a polícia são de que o desconhecido fugiu em um carro de cor escura que o aguardava nas imediações.

Uma mulher que seria namorada do vigia, que estava com ele no loteamento, foi quem passou as informações da invasão e morte de Miguel. A mulher foi ouvida em depoimento na delegacia e será novamente intimada a prestar esclarecimentos.

A Polícia Civil e a Pericia estiveram no local e colheram informações para tentar chegar ao autor do Latrocínio (roubo seguido de morte). Equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), estiveram no local do crime e deram inicio os trabalhos para identificar os suspeitos. Algumas pistas já foram coletadas e os policiais esperam solucionar o caso em breve.

No mês passado, o vigia Miguel Florêncio foi vítima de outro assalto. Na época, bandidos amarraram o vigia e roubaram vários objetos do local.