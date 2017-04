Verba para saúde e privatização agitam a Câmara

Compartilhar no Twitter

A Câmara Municipal de Franca busca na sessão de hoje retormar os rumos após a turbulência política causada pela ideia de venda das faculdades municipais. Os vereadores tentam não levar a discussão adiante, o que significa que não devem apurar a notícia que mexeu com o ambiente político nas últimas semanas.

O presidente do Legislativo francano, vereador Marco Garcia (PPS), que terá hoje moção lida em plenário contrário à privatização, pretendia apresentar requerimento cobrando uma posição de Gilson de Souza (DEM). Entretanto, falou ontem que não haverá necessidade disso em razão da nota divulgada pelo prefeito negando estudo sobre a privatização das autarquias.

Sobre a possibilidade de uma apuração interna, ele voltou a dizer que isso é competência do Conselho de Ética, que tem como presidente o vereador Kaká (PSDB). O tucano até agora não se manifestou sobre como se comportará com relação à esta questão.

Por sinal, o assunto privatização ainda vem rendendo e ontem foi parar na cerimônia de inauguração de uma ala do Hospital do Câncer de Franca. O senador Airton Sandoval (PMDB) aproveitou a presença de Gilson de Souza para falar que as faculdades não serão privatizadas.

O prefeito depois rebateu dizendo que isso é uma “coisa que não existe”, assim como “a mudança dos telefones do SAMU e dos Bombeiros de Franca para Ribeirão”.

No caso da relação entre Gilson e o estudo da priovatização das faculdades, isso foi ventilado de forma pública pela primeira vez através das declarações de um vereador publicadas em um jornal de sua propriedade. Imediatamente a notícia repercutiu na internet e até gerou protesto na Câmara.

Já a notícia sobre a a mudança dos telefones de emergência para Ribeirão Preto, assunto também citado por Gilson, a notícia foi publicada com exclusividade pelo Diário no mês passado. Trata-se de um projeto, que já funciona em outras regiões do estado, visando unificar o atendimento telefônico de emergência de forma regional.