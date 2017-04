Vândalos invadem e destroem prédio na Estação

Desconhecidos invadiram, danificaram e furtaram um prédio no bairro da Estação. A ação criminosa aconteceu no último final de semana. O proprietário do prédio que esta para alugar encontrou na manhã de domingo uma cena desoladora.

Parte do teto foi quebrado, grande parte da fiação elétrica foi furtada, assim como equipamentos de ar condicionado. Segundo o proprietário, o prejuízo pode ultrapassar R$ 30 mil.

Segundo o comerciante, para conter a ação de vândalos no bairro da Estação é necessário uma ação mais eficaz por parte das Policiais Civil e Militar, assim como da prefeitura.

“É difícil andar aqui (na estação), a noite, não temos segurança, dá medo”, disse o comerciante que relatou a presença de muitos pedintes na região. Uma pessoa ouvida pela reportagem, que preferiu ficar no anonimato relatou que é cliente de uma agência bancária na Estação, mas que parou de frequentar o local, devido ao medo.

“Não dá, procuro outra agência, pois aqui uma vez já fui cercado por desconhecidos logo que saí do banco. Eles queriam dinheiro e fiquei muito assustado”, disse.

O comerciante alvo de bandidos no final de semana afirmou que pretende marcar um encontro com autoridades para pedir mais apoio e segurança no bairro. Devido ao prejuízo deixado por vândalos no interior do prédio, o comerciante ainda não sabe quando poderá realizar os reparos, devido ao alto valor envolvido.