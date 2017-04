Vacinação contra gripe Influenza começa dia 17  

A secretaria Municipal de Saúde já está trabalhando nos preparativos da estrutura de atendimento para mais uma Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe Influenza, que começa dia 17 próximo. Nesse sentido a Vigilância Epidemiológica está incumbida de organizar as equipes e transmitir as orientações para as equipes responsáveis nas 14 Unidades Básicas de Saúde.

O secretário Municipal de Saúde, Rodolfo Moraes Silva, reforça que os pais ou pessoas com crianças sob sua responsabilidade devem desde já ficarem atentas e levá-las ao posto de atendimento mais próximo na cidade, isso a partir do dia 24. Esta será a 19º Campanha Nacional, cuja imunização tem como os grupos prioritários, primeiro os profissionais de saúde e crianças de 6 meses a menores de 2 anos.

A observação feita é que para os grupos de gestantes, puérperas e crianças de 2 anos a menores de 5 anos a campanha será a partir do dia 24 de abril. Já no dia 2 de maio, a campanha será aberta para os demais grupos tendo o dia 13 de maio como o dia D de mobilização. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de imunizar pelo menos 90% da população dos grupos prioritários.

Além dos profissionais de saúde, fazem parte do público-alvo pessoas com 60 anos ou mais, crianças na faixa etária de seis meses a quatro anos, 11 meses e 29 dias de idade, gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, trabalhadores de saúde, povos indígenas, grupos portadores de doenças crônicas e outras condições clínicas, população privada de liberdade e profissionais do sistema prisional.

A secretaria Estadual de Saúde deve disponibilizar nos próximos dias o Informe Técnico da Campanha-2017, mas já é certo segundo a Vigilância, o início no dia 17 deste mês, seguindo até o dia 26 de maio. Dessa forma, entre os dias 17 e 20 deste mês, a vacinação será específica aos profissionais de saúde e de 24 em diante, aos demais públicos.