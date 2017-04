Vacinação abre calendário e espera dia ‘D’

Em Franca as doses vão chegar por etapas de acordo com a demanda; primeiro lote foi de 13 mil

A Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe Influenza começou nesta segunda-feira (17) e se estenderá até o próximo dia 26 de maio. Mas o dia Nacional da Mobilização (dia D) será dia 13 de maio.

A Vigilância Epidemiológica de Franca, que cuidará de todo calendário de vacinação do município informou nesta terça-feira (18) que a procura pela vacina foi normal em todas as UBS e ESF do município, mas que uma prévia sairá somente nesta quinta-feira (20). “Em Franca as doses vão chegar por etapas e esse primeiro lote foi de 13 mil. Nesta quinta-feira vamos receber um balanço dos primeiros dias e como foi o fluxo nos locais de vacinação”, explicou Ariene Silva, do Setor de Vacinação da Secretaria de Saúde de Franca, acrescentando que a vacina precisa de 15 dias para garantir o efeito.

A meta em Franca, como em todo o País, conforme orientações do Ministério da Saúde, e vacinar 90% para cada grupo prioritário. Serão vacinadas mais de 54 milhões de pessoas. O Ministério da Saúde adquiriu 60 milhões de doses para a imunização.

A partir desta edição da campanha, professores das redes pública e privada passam a fazer parte do público-alvo. Cerca de 2,3 milhões desses profissionais em todo o País poderão se vacinar contra a gripe nos dias 2 e 3 de maio.

“Pela primeira vez, o Brasil está vacinando os professores contra a influenza. São profissionais que têm contato com dezenas de alunos diariamente, ficando expostos à contaminação”, ressalta o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Ele explica que a ação ocorrerá no âmbito do Programa Saúde na Escola, que prevê o acompanhamento e regularização das coberturas vacinais da população.

O objetivo do ministério é vacinar 90% da população considerada de risco para complicações por gripe. A meta de vacinação deste ano aumentou devido aos índices alcançados nos últimos anos, que ultrapassaram 80%. O ano de 2016 foi o primeiro em que este índice ultrapassou 90% e atingiu 93,5% de cobertura vacinal.