Unifran fecha parceria com Ekobé

O intuito é colaborar para intensificar a qualidade dos produtos da empresa com auxilio da universidade

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Universidade de Franca (Unifran) comemora com entusiasmo a parceira com a empresa Ekobé do Brasil, que é responsável pela produção de suplementos alimentares e cosméticos.

O contato entra a Universidade e a empresa Ekobé ocorreu no final do ano passado durante o 1° Café com Empresários, que foi organizado e aconteceu na própria Unifran.

Agora com a parceria, o Laboratório de Pesquisa em Química de Produtos Naturais, Unifran, será o responsável por assessorar a Ekobé cientifica e tecnologicamente com intuito de melhorar a qualidade dos produtos fornecidos pela empresa.

Com a iniciativa, será oferecida e concedida bolsas de Iniciação Cientifica para alunos de Graduação da Unifran. O aluno será selecionado de áreas afins como Farmácia ou Química.

“Esta parceria aumentará a qualidade dos produtos Ekobé e também colaborará para que a UNIFRAN seja reconhecida como uma instituição de excelência em Pesquisa e Tecnologia no exterior assim como já é no Brasil”, prevê Márcio Luís Andrade e Silva, professor e pesquisador da Unifran.

O grupo de pesquisadores é formado por cinco profissionais altamente qualificados, professores e doutores das áreas de farmácia e química, sendo dois deles especialistas em produtos naturais.

O departamento de pesquisa da Ekobé busca constantemente novas tendências que ajudam a manter os seus clientes e parceiros. Para o presidente da empresa, Inácio Marchette, esta parceria renderá ótimos frutos para a empresa e para a universidade. Já os estudos começam logo no próximo mês.

A empresa Ekobé do Brasil foi criada em 2011, que tem como intuito desenvolver produtos para portfólio próprio e terceirizado. A empresa é responsável desde a aquisição da matéria-prima até a manipulação das embalagens.

A empresa também tem foco sustentável e ecológico, a qual declara trabalhar com intuito de suprir as necessidades para uma vida mais longeva aos indivíduos, no entanto, sem comprometer futuras gerações.

Alguns produtos da Ekobé são voltados a saúde capilar, higiene, fragrâncias, casa e conforto e diversos outros segmentos estéticos e de finalidade medicinais.