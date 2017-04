Trump mostra as garras

Não demorou muito após sua eleição e o presidente norte-americano, Donald Trump, já mostrou um lado que todos temiam, ou seja, o de agir compulsivamente e sem aviso prévio. Na noite da última quinta-feira ele surpreendeu o mundo ao ordenar um ataque com mísseis contra uma instalação militar do governo sírio. A ação, uma represália ao uso de armas químicas contra a população civil que deixou dezenas de mortos na cidade de Khan Sheikhoun, atingiu a base aérea de onde teria partido o ataque químico, de acordo com informações da inteligência norte-americana. “Isso responde aos interesses vitais da segurança nacional dos Estados Unidos, que devem prevenir e deter o uso de armas químicas letais”, afirmou Trump, no que foi visto como uma negação do discurso isolacionista que o presidente vinha empregando até então.

O uso de armas químicas, independentemente de quem tenha sido o responsável pelo ataque recente, é uma demonstração inequívoca de crueldade. “Nenhum filho de Deus deve sofrer tal horror”, disse Trump ao justificar o ataque. Trata-se de uma questão humanitária básica. A questão que se coloca é: como se chegou a esse ponto na guerra da Síria?

Em agosto de 2012, Barack Obama lançou a teoria da “linha vermelha”: o uso de armas químicas por parte do ditador Bashar Al-Assad seria intolerável e levaria a uma intervenção norte-americana. Um ano depois, o pior ataque químico registrado até agora no conflito sírio matou centenas (ou milhares, dependendo da contagem) de civis em uma área nos subúrbios de Damasco controlada pelos rebeldes, mas a promessa de Obama não foi cumprida. Isso fortaleceu o regime de Assad, que conta com apoio incondicional russo e iraniano. O ataque lançado por Trump altera essa balança de poder.

A guerra síria envolve um emaranhado de alianças locais e internacionais ignorado por análises mais simplistas. Do ponto de vista “doméstico”, criticar qualquer ataque a Assad alegando que enfraquecer o ditador sírio significa fortalecer o Estado Islâmico, um de seus inimigos, é esquecer que o governo também tem apoio de grupos terroristas, como o Hamas e o Hezbollah. Do ponto de vista internacional, desde a retirada das tropas norte-americanas do Iraque, em 2011, a região não apenas se tornou mais explosiva – o próprio surgimento do Estado Islâmico ocorreu no vácuo deixado pelos Estados Unidos – como passou a gravitar mais intensamente na órbita russa. Um desequilíbrio geopolítico que o ataque norte-americano tenta compensar.