TROCA DE PRODUTO E RENOVAÇÃO TOTAL DA GARANTIA

Quando o assunto diz respeito a direitos e deveres, é muito comum a interpretação equivocada de certos dispositivos legais. Esses equívocos, sem dúvida, acabam por disseminar na sociedade conceitos e teses que não são verdadeiros, dificultando sobremaneira a aplicação prática da legislação.

No tocante ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor a situação não é diferente, afinal desde que passou a vigorar diversos institutos tiveram entendimentos que fogem à realidade para a qual a lei foi concebida, desvirtuando a real intenção do legislador e ferindo tanto os direitos dos consumidores como dos fornecedores. Sim, dos fornecedores também! Não se esqueça que estes são igualmente possuidores de direitos que precisam ser respeitados, sob pena de não se alcançar a almejada harmonia das relações de consumo.

Vários exemplos de interpretações errôneas podem ser mencionados, como os casos em que o consumidor é informado que deverá enviar o produto para a assistência técnica por três vezes (pelo mesmo vício) antes de se efetivar a troca por outro; casos outros onde o consumidor entende que tem o direito à troca imediata do produto viciado sem antes cumprir requisitos legais, e ainda aquele que será objeto do presente texto, ou seja, a renovação de todo o sistema de garantias para o produto que foi trocado por motivo de vício ou defeito de fabricação.

Ora! Diferente daquilo que corriqueiramente se observa no mercado de consumo, PRODUTO TROCADO PRESSUPÕE NOVA GARANTIA. Assim, não há o que se falar em continuação da garantia que resta do produto anterior (viciado/defeituoso), a contar da data da Nota Fiscal de compra e venda. Tal atitude admite-se, muitas vezes tomada por desconhecimento real da norma por parte do fornecedor (portanto sem má-fé), é contraria ao CDC e fere direitos consagrados do consumidor.

Assim, quando se faz necessária substituição de um produto por outro novo, o fornecedor (seja o lojista, fabricante, importador e etc.) deverá conceder nova garantia ao consumidor. Para tanto, deverá ser emitida Nota Fiscal de Troca específica, a qual deverá estar acompanhada do novo termo de garantia contratual devidamente preenchido e tudo o mais que se fizer necessário.

Atenção! De nada adianta a troca sem a emissão do respectivo comprovante (Nota Fiscal de troca), pois é nele em que ficará registrada a data da transação, daí transcorrendo todos os prazos oferecidos pelo CDC (garantia legal) e pelo fabricante (garantia contratual).

Insta salientar, que o entendimento em questão está pacificado pela Fundação PROCON do Estado de São Paulo e pelos Tribunais de Justiça brasileiros como, por exemplo, o TJ/SP, que em novembro de 2015, no julgamento do Recurso de Apelação nº. 1003751-58.2014.8.26.0625, foi claro em afirmar que a substituição do produto defeituoso por outro implica o desfazimento da entrega do primeiro produto com efeito “ex tunc”.

Em outras palavras, o que o TJ/SP afirmou é que em caso de troca toda a relação jurídica é reiniciada, começando a contar do “zero” todos os prazos para as partes contratantes, como se a operação anterior nunca tivesse existido. Reafirmou ainda, na mesma decisão, a importância da nota fiscal de troca, dizendo ser este o documento necessário para efeito de contagem do prazo de garantia.

Diante de tudo o que foi dito, resta evidente a necessidade da correta interpretação da legislação por parte de todos. Em caso de dúvidas um advogado de sua confiança deverá sempre ser consultado, pois somente assim a lei poderá atingir seus objetivos.

Willian Karan Junior

Advogado

Sócio do Escritório Ravanelli Advogados Associados

Ex-coordenador do PROCON Municipal de Franca

Membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-Franca