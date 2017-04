Tráfego pode crescer 58% nas rodovias da região

Durante o feriado prolongado de Páscoa, é estimado o tráfego de 64 mil veículos na Rodovia Cândido Portinari incluindo a região de Franca e Batatais. Já região de Franca e Restinga têm previsão do tráfego de 40 mil veículos.

Nesta sexta-feira da Paixão é estimado que nas rodovias da macrorregião de Ribeirão Preto o tráfego seja de 58 mil e 40 mil veículos em circulação. As informações são da Autovias, concessionária da Arteris responsável por 316,5 quilômetros na região Nordeste do Estado de São Paulo.

Já no domingo de Páscoa, retorno do recesso, os motoristas terão de redobrar a atenção, é esperado fluxo 58% superior, com quase 89 mil veículos. Em toda a operação, que segue até segunda-feira, haverá aumento médio de tráfego de 8%, com 351 mil veículos no trecho.

As praças de pedágio situadas em São Simão e Santa Rita do Passa Quatro, na Via Anhanguera, devem concentrar o maior movimento até segunda-feira. Cerca de 205 mil veículos, juntas.

Em seguida aparecem as praças instaladas na Rodovia Cândido Portinari, em Batatais e Restinga, com estimativa de 104 mil passagens nos cinco dias de operação. Por fim, a praça de pedágio de Guatapará, na Rodovia Antônio Machado Sant’Anna, poderá receber 42 mil veículos.

Com o aumento no trafego nas rodovias, o motorista deve se atentar e manter alerta com possíveis acidentes. Como chuva, realizar uma revisão no carro antes de viajar, não dirigir alcoolizado, e muitos outros fatores que posaam garantir a segurança do motorista e passageiro.