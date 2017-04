Tecnologia e Solidariedade

Ao mesmo tempo em que investe em tenologia para melhorar os serviços oferecidos à população, o Poupatempo de Franca também se volta às questões sociais. Nesse sentido, está iniciando a “Campanha do Agasalho” visando atender as pessoas que mais sofrem com o frio.

O posto de Franca e todos os outros 71 do Estado já arrecadam roupas, calçados e cobertores, para ajudar a aquecer o inverno de quem mais necessita. As doações podem ser feitas até 18 de agosto nas unidades do Poupatempo, durante todo o horário de funcionamento. Para consultar o posto de sua preferência, basta acessar o portal www.poupatempo.sp.gov.br e ou o aplicativo SP Serviços.

A iniciativa do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp) recebeu, só no ano passado, mais de 281 mil peças doadas pela Prodesp – empresa que gerencia programas como o Poupatempo e o Acessa.

O resultado da ação solidária de colaboradores e cidadãos que utilizam os serviços do Poupatempo emocionou a primeira-dama do Estado e presidente do Fussesp, Lu Alckmin, que durante a última cerimônia na sede da Prodesp agradeceu o empenho de todos os envolvidos. “A Campanha do Agasalho resgata a dignidade de quem recebe e alimenta o espírito de solidariedade de quem doa”, afirmou.

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação. Desde a inauguração do primeiro posto, em 1997, o programa já prestou mais de 537 milhões de atendimentos. Atualmente conta com 72 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado, além de uma unidade móvel. Juntas, prestam mais de 180 mil atendimentos por dia.

Em 2016, o Poupatempo foi eleito pelo segundo ano consecutivo o ‘melhor serviço público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha. A Prodesp, que administra o Poupatempo desde a sua criação, foi eleita em 2016 a ‘melhor indústria digital do Brasil’, no ranking Melhores & Maiores da revista Exame.

Tecnologia

Enquanto recolhe agasalhos para a casmpanha, o Poupatempo também confirma investimentos em tecnologia. Em uma dessas ações, o órgão concluiu a implantação do sistema biométrico em suas unidades, incluindo, a de Franca. Com isso, todos os dados dos usuários que precisam tirar ou renovar a carteira de identidade são armazenados digitalmente. O procedimento facilita a localização nos registros do Instituto de Identificação sempre que for necessário.

Para o cidadão, a vantagem é a economia de tempo e dinheiro: a imagem captada na hora dispensa a tradicional foto 3×4 e a coleta eletrônica das impressões digitais elimina a necessidade de usar tinta nos dedos. A assinatura no documento também ocorre eletronicamente.