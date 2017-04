Shopping divulga atrações do Brazilian Bacon

Compartilhar no Twitter

Entre os dias 20 e 23 de abril, o Franca Shopping irá sediar o Brazilian Bacon Day, um evento gastronômico cheio de estilo que irá reunir pratos feitos com bacon, chopes artesanais e apresentações de bandas da região.

Já estão confirmados os food trucks: Bendito Burger (hambúrguer), Maria Marie (hambúrguer), Churros da Jô (churros), Vila Dionísio Express (hambúrguer e coxinhas), Lu Gourmet (culinária saudável), Matheus e Rosária (bar e petiscos), Duzé Hamburgueria (hambúrguer), Desejo & Sabor (chocolate e sobremesas) e Formula Chopp (chopes artesanais).

Os visitantes terão a chance de degustar uma variedade de pratos que levam bacon e, ainda, experimentar receitas inusitadas com a estrela do evento, como drinks, sorvetes e sobremesas. Os trucks também terão opções para veganos e vegetarianos.

A programação musical terá apresentações de Dani Magoo e Thiago Chapola, na quinta-feira, Márcio Strada e Prefixo 16 e Curinga Roque, na sexta-feira. Já no sábado, será a vez dos grupos Os Borges, Black Index e Mr. Dam animarem o público. No domingo, Trio Kangoo, Relô Rolô e Jake Cordel sobem no palco para encerrar o festival.

O estacionamento do shopping será coberto e terá mesas e cadeiras para acomodar os degustadores em um ambiente agradável e seguro. Os visitantes também poderão contar com toda a infraestrutura do empreendimento, banheiros, fácil acesso e estacionamento gratuito.

Horários:

20 de abril – quinta-feira – 18h às 22h

21 de abril – sexta-feira – 14h às 22h

22 de abril – sábado – 14h às 22h

23 de abril – domingo – 14h às 22h

Programação Musical:

Quinta- Feira – 20/04:

19h – Dani Magoo e Thiago Chapola

Sexta-feira – 21/04

15h – Márcio Strada

17h30 – Prefixo 16

20h – Curinga Roque

Sábado – 22/04

15h – Os Borges

17h30 – Black Index

20h – Mr. Dam

Domingo – 23/04

15h- Trio Kangoo

17h30- Relô Rolô

20h- Jake Cordel